Бразилец застрелил бездомную из-за 15 рублей

Прохожий в кепке столкнулся с девушкой на улицах Нитероя в Бразилии. Мужчина агрессивно отреагировал на то, что у него попросили милостыню. Потом он достал из джинсов пистолет, направил оружие на жертву и выстрелил.

Прохожие подбежали к пострадавшей, а стрелок спокойно скрылся с места происшествия на машине. Очевидцы не смогли остановить автомобиль.

Местные власти позже назвали имя подозреваемого — Адербаль Рамос де Кастро, написало издание The Sun. Полицейские указали причину нападения. Оказалось, что бездомная подошла к мужчине, чтобы попросить у него один бразильский реал, то есть 15 рублей.

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Знакомые также помогли установить личность девушки. Ей оказалась 31-летняя Зильда Энрике душ Сантуш Леандро по прозвищу Нея, которая жила вместе с ними на улицах.

Пострадавшую доставили больницу, но врачи только констатировали ее смерть.