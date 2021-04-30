Бразилец попытался изнасиловать девушку. Ее родные скормили его гениталии свиньям

Житель муниципалитета Ольхос-д’Агуа (Бразилия) жестоко поплатился за попытку изнасилования. Подробностями поделилось ИА Nation News.

По данным информагентства, мужчина попытался надругаться над 20-летней девушкой, однако ей удалось вырваться и убежать. Она рассказала о произошедшем родственникам, которые решили отомстить несостоявшемуся насильнику. Они устроили мужчине западню, избили его, а затем удалили гениталии и скормили свиньям.

Пострадавший обратился за помощью к медикам. Они остановили кровотечение и спасли ему жизнь.