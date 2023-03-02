02 марта 2023, 18:08
«Браво этим депутатам». Во Франции поддержали позицию Венгрии по расширению НАТО
Политик Филиппо поддержал позицию Венгрии по расширению НАТО
Французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий движение «Патриоты», приветствовал намерение Государственного собрания Венгрии блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Свою оценку относительно расширения альянса он опубликовал в Twitter.
«Венгерский парламент может заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО! Браво этим депутатам, если они пойдут до конца!» — написал Филиппо.
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По его словам, расширять НАТО — значит сознательно подливать масла в огонь и разжигать войну. Тут же он отметил, что альянс в значительной степени преступная организация.
О том, что Венгрия поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, но депутаты не горят желанием ратифицировать это, заявил ранее премьер страны Виктор Орбан.
По его словам, причина такого настроения в том, что финские и шведские власти распространяют «бессовестную ложь» о Венгрии. Помимо этого, он указал, что в случае ратификации непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на тысячу километров.
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