Мир 02 марта 2023, 18:08 «Браво этим депутатам». Во Франции поддержали позицию Венгрии по расширению НАТО Политик Филиппо поддержал позицию Венгрии по расширению НАТО РИА «Новости»

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Французский политик Флориан Филиппо, возглавляющий движение «Патриоты», приветствовал намерение Государственного собрания Венгрии блокировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО. Свою оценку относительно расширения альянса он опубликовал в Twitter.

«Венгерский парламент может заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО! Браво этим депутатам, если они пойдут до конца!» — написал Филиппо.

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По его словам, расширять НАТО — значит сознательно подливать масла в огонь и разжигать войну. Тут же он отметил, что альянс в значительной степени преступная организация.

О том, что Венгрия поддерживает присоединение Финляндии и Швеции к альянсу, но депутаты не горят желанием ратифицировать это, заявил ранее премьер страны Виктор Орбан.

По его словам, причина такого настроения в том, что финские и шведские власти распространяют «бессовестную ложь» о Венгрии. Помимо этого, он указал, что в случае ратификации непосредственная граница между НАТО и Россией выросла бы на тысячу километров.