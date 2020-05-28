«Братство кольца» в сборе: актеры из «Властелина Колец» воссоединились на карантине

27 мая на YouTube-канале комедийного актера и ведущего Джоша Гэда появился анонс к новому видеоинтервью с составом актеров из трилогии «Властелин колец».

Джош подстроил анонс так, будто не знал о планирующейся конференции. Сначала он брал интервью у актера Шона Эстина (сыграл друга Фродо, Сэма Гэмджи), после чего спросил его, что он думает насчет воссоединения «братства» по Zoom.

«Я тут подумываю о том, чтобы собрать некоторую группу друзей, товарищей, братанов… Или какое тут еще слово можно подобрать? Может быть… братство?».

Шон делает фейспалм и «неожиданно» для Джоша, подключает актера Элайджу Вуд (Фродо). К конференции сразу же подключаются актеры Доминик Монахэн и Билли Бойд (Мерри и Пиппин). После того, как все хоббиты собрались, появляется и Орландо Блум (эльф Леголас).

«Я не понимаю, ребят, вы всегда звоните друг другу по Zoom?», — удивленно спросил Джош Гэд.

«Да, мы всегда на связи, всегда», — заявил Орландо Блум. Тогда ведущий спрашивает Элайджу, готов ли он собрать остальных всех и снять воссоединение «Властелина колец».

«Я бы не хотел делать этот выбор. Я хотел бы, чтобы это никогда не произошло», — с чувством ответил Элайджа, повторив знаменитую сцену из фильма. Конечно, в этот момент подключается Иэн Маккелен, который исполнил роль чародея Гендальфа в фильме.

«Я тоже дожил до этих времен, но мы не выбираем. Мы можем только решить, как распорядиться временем, которое нам дано», — повторил он реплику из картины.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что британский актер с русскими корнями Максим Болдри исполнит главную роль в сериале по «Властелину колец».