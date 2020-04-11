Оно опубликовало кадры с коптера, на которых рабочие в белых защитных костюмах выкапывают могилы. В яме — десятки деревянных ящиков, похожих на гробы.

The Guardian уточнило, что это место находится недалеко от района Бронкс в Нью-Йорке. По информации СМИ, здесь будут хоронить в основном тех, у кого нет семьи или чьи семьи не могут позволить себе традиционные похороны.

Больницы в штате перегружены, госпиталь развернули прямо в Центральном парке — туда поступают пациенты из больницы по соседству.

США — лидер по числу зараженных коронавирусом. В стране уже более 500 тысяч человек с диагнозом COVID-19. При этом в штате Нью-Йорк — более 150 тысяч больных. С начала пандемии там умерли 6268 человек.