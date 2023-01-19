Мир 19 января 2023, 14:49 Братьев в Швеции отправили в тюрьму за передачу России секретных документов Aftonbladet: суд в Швеции приговорил двух подданных к тюрьме за шпионаж для России Unsplash

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Окружной суд Стокгольма вынес приговор двум братьям за шпионаж в пользу России. Паяма Киа отправили в тюрьму на девять с лишним лет, Пейман Киа получил пожизненный срок, сообщил сайт Aftonbladet.

Шведов иранского происхождения обвинили в передаче сверхсекретной информации службы безопасности и разведки — всего около 90 документов. В качестве доказательств использовали данные с компьютеров, флешек и банковских карт мужчин.

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Старший брат, 42-летний Пейман Киа, служил в полиции безопасности и службе военной разведки и безопасности, потом устроился высокопоставленным менеджером Шведского продовольственного агентства. По версии следствия, он поддерживал связь с Россией и руководил всей операцией, а 35-летний Паям Киа подчинялся. Их схватили осенью 2021 года.

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Братьям предъявили обвинение в шпионаже при отягчающих обстоятельствах и работе на российскую военную разведку. Большая часть заседаний суда прошла в закрытом режиме. Старшего брата приговорили к пожизненному заключению, а младшего — к девяти годам 10 месяцам тюрьмы, хотя прокурор просил 12 лет. По словам адвокатов, они обжалуют этот вердикт.