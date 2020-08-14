Брата Трампа госпитализировали в Нью-Йорке
Младший брат президента США Роберт Трамп попал в больницу Нью-Йорка. Об этом сообщило CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Родственника американского лидера госпитализировали 14 августа.
Дональд Трамп уже знает о случившемся и намерен в ближайшее время навестить брата, написала «Газета.ru».
«Могу подтвердить сообщение о том, что брат президента госпитализирован», — рассказал официальный представитель Белого дома Джадд Дир.
А по данным телекомпании ABC, Роберт Трамп тяжело болен. Он лежит в палате интенсивной терапии больницы «Маунт Синай» уже неделю. Источники не раскрывают, чем именно заразился брат главы государства.
Президент Америки позднее более подробно сообщит о самочувствии родственника.