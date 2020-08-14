Брата Трампа госпитализировали в Нью-Йорке

Родственника американского лидера госпитализировали 14 августа.

Дональд Трамп уже знает о случившемся и намерен в ближайшее время навестить брата, написала «Газета.ru».

«Могу подтвердить сообщение о том, что брат президента госпитализирован», — рассказал официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

А по данным телекомпании ABC, Роберт Трамп тяжело болен. Он лежит в палате интенсивной терапии больницы «Маунт Синай» уже неделю. Источники не раскрывают, чем именно заразился брат главы государства.

Президент Америки позднее более подробно сообщит о самочувствии родственника.