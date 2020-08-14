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    14 августа 2020, 20:28

    Брата Трампа госпитализировали в Нью-Йорке

    Алена Макаренко

    Младший брат президента США Роберт Трамп попал в больницу Нью-Йорка. Об этом сообщило CNN со ссылкой на источник в Белом доме.

    Родственника американского лидера госпитализировали 14 августа.

    Дональд Трамп уже знает о случившемся и намерен в ближайшее время навестить брата, написала «Газета.ru».

    «Могу подтвердить сообщение о том, что брат президента госпитализирован», — рассказал официальный представитель Белого дома Джадд Дир.

    А по данным телекомпании ABC, Роберт Трамп тяжело болен. Он лежит в палате интенсивной терапии больницы «Маунт Синай» уже неделю. Источники не раскрывают, чем именно заразился брат главы государства.

    Президент Америки позднее более подробно сообщит о самочувствии родственника.

    Новости SMI.FM