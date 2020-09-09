Брат Кейт Миддлтон снова отменил свадьбу

Младший брат Кейт помолвлен со своей французской подругой Ализе Тевенет с 2019 года. Пара хотела пожениться этим летом, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить.

Отмечается, что брат герцогини Кембриджской не намерен рисковать здоровьем своих гостей. Вместо этого они с невестой отправились в морское путешествие.

«Прошел год с тех пор, как я попросил Ализе выйти за меня замуж… Какой это был год! Два дома, изоляция, две попытки свадьбы, щенки, открытие новой компании, бритье бороды и многое другое, но самое лучшее то, что я могу поделиться этим с Ализе. Жду, чтобы взять на себя то, что ждет нас в будущем. Нам удалось сбежать в Италию, чтобы окунуться в море, выпить много вина, и теперь мы готовы снова встретиться с миром», — поделился Джеймс.