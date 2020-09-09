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    09 сентября 2020, 16:20

    Брат Кейт Миддлтон снова отменил свадьбу

    Анастасия Кременчугская

    Джеймс Миддлтон, брат Кейт Миддлтон, во второй раз отменил свою свадьбу. Об этом сообщила «Экспресс газета» со ссылкой на зарубежное издание.
    Брат Кейт Миддлтон снова отменил свадьбу

    Младший брат Кейт помолвлен со своей французской подругой Ализе Тевенет с 2019 года. Пара хотела пожениться этим летом, но из-за пандемии коронавирусной инфекции торжество пришлось отложить.

    Отмечается, что брат герцогини Кембриджской не намерен рисковать здоровьем своих гостей. Вместо этого они с невестой отправились в морское путешествие.

    «Прошел год с тех пор, как я попросил Ализе выйти за меня замуж… Какой это был год! Два дома, изоляция, две попытки свадьбы, щенки, открытие новой компании, бритье бороды и многое другое, но самое лучшее то, что я могу поделиться этим с Ализе. Жду, чтобы взять на себя то, что ждет нас в будущем. Нам удалось сбежать в Италию, чтобы окунуться в море, выпить много вина, и теперь мы готовы снова встретиться с миром», — поделился Джеймс.

    Новости SMI.FM