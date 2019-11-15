Брат и сестра из Британии сели на 35 лет. Они убили двоих сыновей и не собирались останавливаться

Пара из британского графства Йоркшир получила 35 лет тюрьмы. Мужчину и женщину признали виновными в убийстве двоих детей и заговоре с целью лишить жизни еще четырех.

Жители Шеффилда Сара Баррас и Брэндон Мачин приходятся друг другу братом и сестрой. Соседи уже давно заподозрили их в кровосмесительной связи, сообщило издание Daily Star. Один из детей однажды прилюдно назвал своего дядю папой.

«Единственным мужчиной, которого когда-либо видели в доме, был ее брат. <…> Младшие дети иногда называли его (Мачина — прим. ред.) папой. Однажды они уходили, и я услышал тихое: „Пока, мам, пока, пап“. Один из старших велел не говорить такого», — рассказали жившие рядом с семьей 35-летней Баррас люди.

В мае пара убила двух старших детей — 13-летнего Тристана и 14-летнего Блейка. Они планировали убить и остальных, но так и не решились на это. Двое малышей были младше трех лет. После расправы над подростками Баррас вызвала полицию.

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«Я слишком сильно люблю своих детей, чтобы убивать их, но и не могу заботиться о них по той же причине», — сказала она позже в суде.

На первый взгляд, Сара жила обычной жизнью. Окружающим она казалась матерью-одиночкой, о которой просто заботится старший брат. Брэндону — 39.

«Брэндон Мачин был в сексуальных отношениях со своей сводной сестрой Сарой Баррас, и он являлся отцом всех шести детей. <…> Между обвиняемыми все происходило по обоюдному согласию. <...> Каждая беременность была запланированной», — подчеркнула на слушаниях судья.

Когда детей на месте происшествия опрашивала полиция, они сказали, что их отец умер во время Второй мировой войны. На суде они заявили, что хотят, чтобы родители провели в тюрьме 300 лет. Некоторые признались, что боятся повторить судьбу матери и отца.