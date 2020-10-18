Брат Хабиба Нурмагомедова попал в больницу в Дубае

Брат Хабиба Нурмагомедова Умар слег с гриппом в Дубае. У него началась рвота и поднялась температура. Бойца MMA положили в больницу.

«Умар Нурмагомедов госпитализирован в больницу в Дубае с сильным гриппом, температурой и рвотой», — сообщили ТАСС в команде спортсмена.

Умар Нурмагомедов — двоюродный брат Хабиба. Спортом он увлекся с вольной борьбы и тайского бокса. Проходил подготовку под руководством своего дяди Абдулманапа Нурмагомедова, который умер от COVID-19 3 июля, после продолжительной борьбы с болезнью. В феврале 2020 года он подписал контракт с UFC. За свою профессиональную карьеру бойца MMA Умар Нурмагомедов провел 12 боев, в которых одержал победу.

Следующий бой он должен провести с бойцом из Казахстана Сергеем Морозовым 24 октября в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби, главным поединком которого будет встреча Хабиба с американцем Джастином Гейджи.