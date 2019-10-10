Брат Эскобара обвинил Илона Маска в плагиате

Роберто Эскобар является правопреемником убитого наркоборона. На домене имени своего покойного брата он планирует продавать различный мерчендайз, среди которого — огнеметы компании.

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При этом руководство Escobar Inc заявило, что конструкцию оружия почти полностью скопировала The Boring Company, которой управляет Илон Маск. Эскобар не собирается оставить его поступок безнаказанным. Он планирует обратиться в суд с иском против Маска, и взыскать с него крупный штраф. Речь идет минимум о 100 миллионах долларов.

«Илону Маску скоро конец, мы уже готовим против него несколько крупных исков. Он пожалеет, что не заплатил нам до суда — все об этом жалеют», — заявил операционный директор Escobar Inc Дэниэл Рейтберг.

Планируется, что сайт начнет работать в 2020 году. Огнеметы будут продаваться там по 249 долларов. Кроме того, компания занимается разработкой «революционной технологии». Что именно имеется в виду — пока не известно. Руководство лишь уточнило, что вскоре запустит стартап, который «легко превзойдёт Apple».

Пабло Эскобар — знаменитый колумбийский наркобарон, которого убили в 1993 году.