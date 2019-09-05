  • Брат Джонсона не смог договориться с родственником о Brexit и заявил об отставке

    05 сентября 2019, 17:30

    Дарья Бунякова

    Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не смог сойтись во мнении со своим младшим братом о выходе страны из ЕС. В связи с этим Джозеф Джонсон объявил о своей отставке. Об этом он сообщил в Twitter.
    Брат Джонсона не смог договориться с родственником о Brexit и заявил об отставке

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    «В последние несколько недель я разрывался между преданностью семье и национальными интересами — это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата палаты общин и министра», — сказано в сообщении.

    Джозеф Джонсон в июле 2019 года был назначен на должность младшего министра. Он работал в Министерстве образования и Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. В 2010 году его избрали депутатом в палату общин.

    Как пишет «Би-би-си», представитель Даунинг-стрит после заявления младшего брата Джонсон отметил, что "и как политик, и как брат понимает, что Джо было нелегко».

    Борис Джонсон выступает за выход Великобритании из Евросоюза. Он планировал совершить Brexit 31 октября 2019 года без заключения сделки. Такую инициативу не одобрили в палате общин.