Брат Джонсона не смог договориться с родственником о Brexit и заявил об отставке

Палата общин поддержала закон о переносе Brexit при отсутствии соглашения с ЕС Подробнее

«В последние несколько недель я разрывался между преданностью семье и национальными интересами — это неразрешимый конфликт, так что настало время другим занять мои посты депутата палаты общин и министра», — сказано в сообщении.

Джозеф Джонсон в июле 2019 года был назначен на должность младшего министра. Он работал в Министерстве образования и Министерстве по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии. В 2010 году его избрали депутатом в палату общин.

Как пишет «Би-би-си», представитель Даунинг-стрит после заявления младшего брата Джонсон отметил, что "и как политик, и как брат понимает, что Джо было нелегко».

Борис Джонсон выступает за выход Великобритании из Евросоюза. Он планировал совершить Brexit 31 октября 2019 года без заключения сделки. Такую инициативу не одобрили в палате общин.