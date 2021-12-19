Браслеты и подвески против 5G, которые используют обеспокоенные распространением этой сети люди, оказались радиоактивными. Такую информацию опубликовало издание The Guardian со ссылкой на отчет нидерландского органа по ядерной безопасности и радиационной защите (ANVS).

По данным ведомства, теории о вреде сетей 5G для здоровья стали особенно быстро распространяться с началом пандемии. Якобы вышки могут провоцировать мигрени, иммунодефицит и даже заболевание ковидом. На этом фоне сторонники таких неоправданных теорий стали приобретать браслеты или подвески, которые якобы действуют против 5G.

Однако теперь стало ясно, что сами такие предметы несут угрозу здоровью — они оказались радиоактивными. Власти Нидерландов попросили не носить такие украшения, отложить их в удаленное от людей место и позже вернуть — для этого будут выпущены специальные инструкции. При этом Всемирная организация здравоохранения уже не раз заявляла о полной безопасности 5G.