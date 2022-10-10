Браслет со свастикой заметили на руке главнокомандующего ВСУ Залужного | 360°

Мир 10 октября 2022, 00:45 Поделиться Telegram

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Viber Браслет со свастикой заметили на руке главнокомандующего ВСУ Залужного Главком ВСУ Залужный опубликовал фото со свастикой на браслете Christian Lue/Unsplash. com

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный опубликовал в Twitter фотографию. На руке у него был металлический браслет с нанесенной на него свастикой*, сообщил RT.

Украинский военный поделился снимком, на котором держит оружие. На этой руке надет браслет с различными символами, среди них — свастика.

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Ранее нацистскую символику неоднократно замечали на украинской военной технике. По словам Родиона Мирошника, занимавшего должность посла ЛНР до вхождения республики в состав России, кресты вермахта на технике ВСУ являются плевком в сторону убитых фашистами украинцев.

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«Это плевок в сторону могил восьми миллионов украинцев, убитых фашистами во время Великой Отечественной войны», — процитировало Мирошника РИА «Новости».

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский опубликовал фотографию, сделанную в Изюме. В кадр попал военнослужащий ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мертвая голова»*. На это обратили внимание в Сети, после чего запись отредактировали, а скандальную фотографию удалили.

*Информация опубликована в информационных целях и имеет целью осуждение нацизма в любых формах и проявлениях.

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