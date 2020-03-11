    11 марта 2020, 12:39

    Браконьеры оставили живым одного белого жирафа в мире

    Ольга Ситникова

    Браконьеры убили двух редких белых жирафов на северо-востоке Кении. По мнению зоозащитников, в мире осталась единственная особь. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на «Би-би-си».

    Специалисты называют белыми жирафами особей, который обладают редкой мутацией — лейцизмом. Из-за нее животное частично или полностью теряет пигментацию покрова. Так, получается непривычная белая окраска.

    Недавно зоозащитники обнаружили останки убитой самки белого жирафа и ее детеныша в кенийском округе Гарисса. Предполагается, что браконьеры убили животных, чтобы продать их мясо и шкуру.

    По оценкам экспертов, в мире остался последний белый жираф.

    Управляющий заповедником общины Исхакбини Хирола Мохаммед Ахмед Нур подчеркнул, что маму с малышом потеряли более трех месяцев назад. Новость об их гибели потрясла специалистов.

    Он заявил, что случившееся — тревожный сигнал. Управляющий убежден, что необходимо предпринять меры, чтобы сохранить редкий вид жирафов.

    Кенийское общество охраны дикой природы займется расследованием инцидента.