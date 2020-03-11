Браконьеры оставили живым одного белого жирафа в мире

Специалисты называют белыми жирафами особей, который обладают редкой мутацией — лейцизмом. Из-за нее животное частично или полностью теряет пигментацию покрова. Так, получается непривычная белая окраска.

Недавно зоозащитники обнаружили останки убитой самки белого жирафа и ее детеныша в кенийском округе Гарисса. Предполагается, что браконьеры убили животных, чтобы продать их мясо и шкуру.

По оценкам экспертов, в мире остался последний белый жираф.

Управляющий заповедником общины Исхакбини Хирола Мохаммед Ахмед Нур подчеркнул, что маму с малышом потеряли более трех месяцев назад. Новость об их гибели потрясла специалистов.

Он заявил, что случившееся — тревожный сигнал. Управляющий убежден, что необходимо предпринять меры, чтобы сохранить редкий вид жирафов.

Кенийское общество охраны дикой природы займется расследованием инцидента.