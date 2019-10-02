  • Браконьеры из КНДР устроили перестрелку с российскими пограничниками

    02 октября 2019, 12:13

    Дарья Бунякова

    Северокорейских моряков поймали во время незаконной ловли в Японском море. В ходе задержания российским пограничникам пришлось применить оружие, в результате пострадали пять браконьеров. Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на ЦОС ФСБ.
    Браконьеры из КНДР устроили перестрелку с российскими пограничниками

    Российские пограничники поймали 87 браконьеров из Северной Кореи

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    Задержания нарушителей проходили в период с 1 по 2 октября. Сотрудники погранслужбы поймали 64 северокорейца на четырех шхунах.

    Во время задержания одного из рыболовецких судов началась стрельба, которая привела к пожару в машинном отделении. Пограничникам пришлось открыть огонь, так как граждане КНДР отказались остановиться, что является невыполнением законного требования.

    После инцидента все шхуны вместе с экипажем отправили в порт Находки. Пострадавшим иностранцам медики оказали всю необходимую помощь.

    На суднах нашли порядка шести тонн выловленного кальмара, около 600 килограммов краба и три акулы. Всю добычу браконьеров, а также орудия лова изъяли. Нарушителей ждет дальнейшее разбирательство.