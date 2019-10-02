Браконьеры из КНДР устроили перестрелку с российскими пограничниками

Российские пограничники поймали 87 браконьеров из Северной Кореи Подробнее

Задержания нарушителей проходили в период с 1 по 2 октября. Сотрудники погранслужбы поймали 64 северокорейца на четырех шхунах.

Во время задержания одного из рыболовецких судов началась стрельба, которая привела к пожару в машинном отделении. Пограничникам пришлось открыть огонь, так как граждане КНДР отказались остановиться, что является невыполнением законного требования.

После инцидента все шхуны вместе с экипажем отправили в порт Находки. Пострадавшим иностранцам медики оказали всю необходимую помощь.

На суднах нашли порядка шести тонн выловленного кальмара, около 600 килограммов краба и три акулы. Всю добычу браконьеров, а также орудия лова изъяли. Нарушителей ждет дальнейшее разбирательство.