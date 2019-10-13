Брайан Мэй нашел фото Леонова с Армстронгом

Гитарист Queen Брайан Мэй опубликовал в своем Instagram редкие фотографии советского космонавта Алексея Леонова. На одном из фото первый человек в открытом космосе Леонов снят с первым человеком на Луне Нилом Армстронгом.

«Печальные новости: мы потеряли настоящего героя. Алексей Леонов был первым человеком, который вышел в космос, и был бы первым человеком на Луне, если бы русские не потеряли свой импульс в космической гонке», — отметил Мэй.

По словам гитариста, в последнее время ему удалось несколько раз встретиться с Леоновым. По словам музыканта, Леонов успевал и рисовать, и общаться, и опытом делиться.

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Мэй публиковал несколько собственных снимков с советским космонавтом. На одном из них запечатлены Мэй и Леонов. На другом — первый человек в открытом космосе снят с первым человеком на Луне: Леонов беседует с Нилом Армстронгом.

«Грустно. Алексея уже не хватает. Он был в своем роде уникальным человеком. Мы все обеднели без него», — сказал Мэй в подписи под серией фотографий.