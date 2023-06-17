Мир 17 июня 2023, 12:56 «Боже, храни королеву». Байден удивил аудиторию во время выступления про оружие Байден завершил выступление про оружие фразой «Боже, храни королеву» Фото: правительство США / Flickr

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Президент США Джо Байден выступил в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Свою речь он закончил фразой «Боже, храни королеву», сообщило издание Independent.

По данным издания, перед этим американский президент сказал собравшимся, что в район надвигается шторм, поэтому он не сможет пожать руки всем присутствующим. Зато он сделает фотографии со сцены перед каждой частью аудитории, именно тогда Байден произнес реплику о королеве.

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Критики президента США сделали фразу «Боже, храни королеву» популярной в мемах в Twitter. Некоторые напомнили, что Байден уже завершал свои речи этими словами. Пресс-служба Белого дома, комментируя эпизод, сообщила, что Байден так ответил кому-то из присутствующих на мероприятии.

Байден периодически попадает в нелепые ситуации, выступая перед публикой. Так, во время выступления в Северной Каролине он не смог выговорить приветственную фразу, в которой было название округа. На переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком американский лидер перепутал его должность.