17 июня 2023, 12:56
«Боже, храни королеву». Байден удивил аудиторию во время выступления про оружие
Байден завершил выступление про оружие фразой «Боже, храни королеву»
Президент США Джо Байден выступил в штате Коннектикут по вопросу о необходимости ужесточения контроля над оборотом огнестрельного оружия в стране. Свою речь он закончил фразой «Боже, храни королеву», сообщило издание Independent.
По данным издания, перед этим американский президент сказал собравшимся, что в район надвигается шторм, поэтому он не сможет пожать руки всем присутствующим. Зато он сделает фотографии со сцены перед каждой частью аудитории, именно тогда Байден произнес реплику о королеве.
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Критики президента США сделали фразу «Боже, храни королеву» популярной в мемах в Twitter. Некоторые напомнили, что Байден уже завершал свои речи этими словами. Пресс-служба Белого дома, комментируя эпизод, сообщила, что Байден так ответил кому-то из присутствующих на мероприятии.
Байден периодически попадает в нелепые ситуации, выступая перед публикой. Так, во время выступления в Северной Каролине он не смог выговорить приветственную фразу, в которой было название округа. На переговорах с премьером Великобритании Риши Сунаком американский лидер перепутал его должность.
США
Джо Байден
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