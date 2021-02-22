Ботаники показали, как цветет редкий «лунный кактус»

В Великобритании впервые распустился селеницереус, который еще называют лунным кактусом или царицей ночи. Растение скрыто от людских глаз в глубине джунглей Амазонки, посмотреть на его соцветия удалось в ботаническом саду Кембриджского университета.

Соцветия селеницереуса живут всего одну ночь. В природе его опыляют ночные бабочки семейства бражников.

Цветок белого цвета, состоит из заостренных лепестков, по форме напоминающих корону. Вокруг него стоит сильный приторный аромат. Цветение продолжается 12 часов, после чего цветок увядает.

Тысячи людей по всему мире могли наблюдать за тем, как распускается селеницереус. Ботанический сад выложил фотографии и видео в интернет.

Бутон «царицы ночи» начал набухать в ноябре 2020 года. А распустился 19 февраля. Специальная камера следила за цветком на протяжении полутора недель.

По словам директора оранжереи Беверли Гловер, ботаникам было приятно, что лунный цветок заинтересовал множество людей по всему миру. Она пообещала повторить трансляцию цветения в следующем году.