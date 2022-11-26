26 ноября 2022, 15:54
Бостонский университет создал коронавирус, против которого нет вакцины
Минобороны указало на искусственную природу нового возбудителя коронавируса
Искусственный возбудитель коронавирусной инфекции создали осенью 2022 года ученые Бостонского университета. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.
В основе коронавируса, пояснил он, лежит штамм «омикрон» и исходный уханьский вариант.
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«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — констатировал Кириллов.
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Проверка защитных свойств антител показала неэффективность существующих вакцин в отношении нового патогена.
Минздрав США инициировал расследование деятельности руководства университета. Но бостонский эксперимент продемонстрировал, что в Соединенных Штатах нет госнадзора в сфере генетической инженерии и синтетической биологии. Патоген вывели на средства госбюджета США.
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