Мир 26 ноября 2022, 15:54 Бостонский университет создал коронавирус, против которого нет вакцины Минобороны указало на искусственную природу нового возбудителя коронавируса РИА «Новости»

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Искусственный возбудитель коронавирусной инфекции создали осенью 2022 года ученые Бостонского университета. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге.

В основе коронавируса, пояснил он, лежит штамм «омикрон» и исходный уханьский вариант.

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«Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких», — констатировал Кириллов.

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Проверка защитных свойств антител показала неэффективность существующих вакцин в отношении нового патогена.

Минздрав США инициировал расследование деятельности руководства университета. Но бостонский эксперимент продемонстрировал, что в Соединенных Штатах нет госнадзора в сфере генетической инженерии и синтетической биологии. Патоген вывели на средства госбюджета США.