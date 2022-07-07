Боссов крупнейшей группировки якудза задержали в Токио

Токийские правоохранители задержали троих боссов крупнейшей в Японии мафиозной группировки якудза «Ямагути-гуми». Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на полицию.

По информации следователей, зимой 2020 года подозреваемые пытались спалить офис другой группировки якудза «Мацуба-кай». Для поджога преступники использовали «коктейль Молотова». Офис находился в токийском районе Тайто рядом с известным туристическим кварталом Асакуса.

Во время нападения в здании никого не было, поэтому никто не пострадал. Бутылка с горючей смесью упала недалеко от входа в офис. В итоге поджигателей задержали полицейские.

Синдикат «Ямагути-гуми» является крупнейшей группировкой якудза в Японии. Согласно данным правоохранителей, в конце 2021 года в нее входили 8,5 тысячи человек. Численность «Мацуба-кай» составляет 340 человек. Эта группировка существует с 1936 года.

При этом численность организованных преступных группировок в Японии достигла рекордно низкой отметки. К концу 2021 года цифра опустилась до 24,1 тысячи человек. Полиция полагает, что причиной стало усиление борьбы с организованной преступностью в стране.