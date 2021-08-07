Босса итальянской мафии задержали в аэропорту Рима

Карабинеры арестовали в Риме Марию Личчарди. Предполагается, что она возглавляет клан крупной преступной группировки каморра. Об этом сообщила газета la Stampa.

По данным издания, итальянские карабинеры провели задержание в аэропорту «Чампино». Личчарди собиралась отправиться из Рима в Испанию. Женщину арестовали, когда она сдавала свой багаж. При этом 70-летняя Личчарди сохраняла спокойствие.

Неаполитанское управление по борьбе с мафией полагает, что задержанная возглавляла преступный клан, основанный ее братом Дженнаро по прозвищу Обезьяна. Мужчина умер в тюрьме в 1994 году.

Личчарди находилась за решеткой в течение восьми лет. После освобождения она начала управлять кланом. Женщину стали называть Малышкой и Кровавой Мэри. Личчарди помогала родственникам мафиози, оказавшихся в тюрьме. Такая поддержка давала семьям возможность не сотрудничать с правоохранителями.

Клан Личчарди занимался незаконной торговлей, рэкетом и отмыванием денег. При этом преступники не конфликтовали с членами других группировок.