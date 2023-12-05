Мир 05 декабря 2023, 10:20 Босс неаполитанской мафии Империале подарит Италии «Тайвань» Арестованный мафиози Империале подарит Италии искусственный остров Keystone Press Agency / Global Look Press

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Босс неаполитанской мафии Раффаэле Империале, которого арестовали в Италии, решил подарить государству искусственный остров «Тайвань». Об этом сообщила Lenta.ru.

Империале долгое время находился в списке самых опасных преступников в Италии. В начале августа 2021 года его задержали и отправили в тюрьму. По данным следственных органов, мафиози возглавлял группировку, которая доставляла наркотики из Перу в страны Евросоюза.

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Штаб-квартира наркоторговцев находилась в Дубае. Поэтому большую часть года Империале жил в ОАЭ. Когда у берегов Эмиратов построили искусственный архипелаг «Мир», мафиози приобрел там остров «Тайвань». Эта прихоть стоила ему порядка 80 миллионов евро.

Оказавшись в заключении, 49-летний преступник решил сотрудничать со следствием. Кроме того он передал в дар Италии дорогие картины. А сейчас Империале готов отказаться от собственного острова в пользу государства.

В январе арестовали босса сицилийской мафии Маттео Мессина Денаро, которого полиция разыскивала 30 лет. В тюрьме мафиози не прожил больше года, скончавшись в возрасте 62 лет.