Предполагаемого босса клана неаполитанской мафии «Каморра» Марию Личчарди задержали в римском аэропорту Чампино. Она собиралась лететь в Испанию.

О задержании Личчарди сообщила газета La Repubblica. Женщину подозревают в вымогательстве, мошенничестве и других преступлениях.

Ранее Личчарди уже побывала за решеткой. Она отсидела восемь лет и освободилась в декабре 2009 года.

«Каморра» считается одной из самых жестоких мафиозных группировок в Италии. О ее деятельности подробно рассказал публицист Роберто Савиано в своей книге «Гоморра». В частности, члены «Каморры» держат под контролем утилизацию городских отходов, в том числе токсичных, которые просто закапывают в землю, подвергая угрозе экологию и здоровье людей.