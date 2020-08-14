Босния и Герцеговина получит €1 млн на борьбу с киберпреступностью

На эти цели планируется выделить до миллиона евро.

«В Боснии и Герцеговине отмечается заметное увеличение числа случаев киберпреступлений… Учитывая их серьезность и частоту, а также нехватку ресурсов в действующих подразделениях по противодействию киберпреступности, становится очевидна необходимость принятия срочных мер для укрепления этого сегмента», — говорится в тексте.

Иначе информационные системы, а также владельцы информации и данных в Боснии и Герцеговине попадут в еще более опасное и уязвимое положение.

Грант планируется потратить на разработку «эффективного механизма противодействия киберпреступности».

Инициатива Еврокомиссии состоит из двух компонентов, говорится в документе. Первый пункт нацелен на повышение компетенции полицейских подразделений страны, чтобы те боролись с киберпреступностью. Второй подразумевает разработку руководства и выработку процедур в соответствии с Конвенцией о киберпреступности и «наилучшими европейскими стандартами».