Босния и Герцеговина не пустила гуманитарный конвой из России

Российские специалисты помогали Сербии в борьбе с коронавирусом. Затем они направились в Боснию и Герцеговину, но министерство безопасности не пустило их в страну.

«30 апреля МИД БиГ в лице министра Бисеры Туркович оповестила МВД БиГ о ноте, которую получила от посольства РФ. Данной нотой запрошено разрешение на въезд в БиГ 24 членов медицинского отряда и пяти специальных машин РХБЗ для дезинфекции», — приводит РИА «Новости» сообщение МВД.

Российские специалисты должны были помочь медикам больницы в городе Мостар. В итоге министр обороны Сифет Поджич направил министру безопасности Фахрудину Радончичу письмо, где было сказано, что речь идет о военном подразделении, поэтому решение о допуске может принять только президиум. Все вопросы обсуждаются президиумом на переговорах, так как в его состав входят хорват, серб и бошняк.

«Министр внутренних дел не дал указания пограничной полиции пропустить военно-санитарный конвой на границе, так как вопрос перешел в компетенцию президиума БиГ», — отметили в ведомстве.

Специалисты из России прибыли в Сербию для оказания помощи еще в середине апреля. Они занимались дезинфекцией медицинских учреждений, зданий и дорог. Сейчас в мире уже более 3,4 миллионов зараженных коронавирусом. В России их насчитывается 124 054 человека.