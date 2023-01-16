Мир 16 января 2023, 09:27 Босфорский пролив закрыли для движения из-за севшего на мель судна с Украины Haberturk: Босфорский пролив закрыли из-за севшего на мель следовавшего с Украины судна РИА «Новости»

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Судно, которое следовало с Украины, село на мель в Босфорском проливе. Из-за этого его временно закрыли для движения. Об этом сообщил турецкий телеканал Haberturk.

«В Босфоре судно, следовавшее с Украины, село на мель у Сарыера. В то время как движение по Босфору приостановлено, спасательные операции продолжаются», — передал канал.

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Уточняется, что турецкие власти дополнительно сообщат о восстановлении движения в проливе.

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Россия, Украина, Турция и ООН заключили зерновую сделку летом 2022 года. Согласно подписанному документу, зерно, удобрения и продовольствие вывозят по Черному морю с украинской территории. Также в рамках соглашения речь идет и об экспорте сельскохозяйственной продукции и удобрений из России.

Однако по словам российского посла в Турции Алексея Ерхова, пока нет прогресса по теме реализации меморандума о взаимопонимании между Организацией Объединенных Наций и России.