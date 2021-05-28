Борту Austrian Airlines разрешили прилететь в Россию в обход Белоруссии

Авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение совершить рейс из Вены в Москву в обход территории Белоруссии. Ранее перевозчик получил отказ на осуществление полета.

О получении разрешения на выполнение запланированного рейса OS 601/602 сообщил ТАСС со ссылкой на представителя перевозчика. По его словам, рейс будет выполнен туда и обратно.

Европейская авиакомпания перестала летать над воздушным пространством Белоруссии после экстренной посадки в Минске самолета Ryanair 23 мая. Austrian Airlines изменила маршрут, но Россия не дала разрешения на выполнение рейса. Австрийская сторона заявила, что сочла этот отказ непонятным.

Запрет французской авиакомпании AirFrance на полеты над Белоруссией привел к отмене рейса из Парижа в Москву. Он был запланирован 27 мая.

Ограничения на полеты над белорусской территорией стали реакцией властей ряда стран Европы на инцидент с посадкой пассажирского лайнера Ryanair. Самолет вынужденно сел в Минске 23 мая после сообщения о минировании.

Угроза не подтвердилась. Но при повторной проверке документов на посадку белорусские правоохранители задержали бывшего главного редактора Telegram-канала Nexta Романа Протасевича. Его арестовали и поместили в СИЗО. Протасевичу инкриминируют совершение ряда преступлений. В том числе организацию беспорядков в Белоруссии. Ему может грозить до 15 лет тюрьмы.

Вместе с Протасевичем была задержана россиянка София Сапега. Девушка была арестована на два месяца. Сейчас она также находится в следственном изоляторе.