Бортпроводник умер во время полета самолета авиакомпании American Airlines

Бортпроводник работал на самолете, летевшем в Сент-Луис. На борту он трудился вместе со своей женой Эльзой Джетт-Тормес. Мужчина летал на самолетах и обслуживал пассажиров в течение 20 лет. Авиакомпания не раскрывает возраст и причину смерти бортпроводника. Также в American Airlines поддерживают связь с семьей погибшего.

Руководство компании разослало всем сотрудникам письмо, в котором обратилось с просьбой отнестись с пониманием к жене погибшего и его сыну Брэндону.

«Мы знаем, что многие из вас работали с Джо, и что вы будете глубоко скучать по нему», — говорится в тексте письма от авиакомпании.

При этом представители American Airlines подтвердили телеканалу, что самолет приземлился в международном аэропорту Сент-Луиса, а затем отправился в следующий полет в Даллас с новым экипажем. Ранее экстренную посадку совершил самолет в Сахалине, однако причину аварийной ситуации так и не назвали.