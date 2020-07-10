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    10 июля 2020, 12:28

    Бортпроводник умер во время полета самолета авиакомпании American Airlines

    Мария Шагиахметова

    Стюарт Джо Тормес авиакомпании American Airlines внезапно умер во время полета. Обстоятельства гибели не уточняются. Известно, что на борту он работал вместе с женой, сообщает телеканал Fox News.
    Бортпроводник умер во время полета самолета авиакомпании American Airlines

    Бортпроводник работал на самолете, летевшем в Сент-Луис. На борту он трудился вместе со своей женой Эльзой Джетт-Тормес. Мужчина летал на самолетах и обслуживал пассажиров в течение 20 лет. Авиакомпания не раскрывает возраст и причину смерти бортпроводника. Также в American Airlines поддерживают связь с семьей погибшего.

    Руководство компании разослало всем сотрудникам письмо, в котором обратилось с просьбой отнестись с пониманием к жене погибшего и его сыну Брэндону.

    «Мы знаем, что многие из вас работали с Джо, и что вы будете глубоко скучать по нему», — говорится в тексте письма от авиакомпании.

    При этом представители American Airlines подтвердили телеканалу, что самолет приземлился в международном аэропорту Сент-Луиса, а затем отправился в следующий полет в Даллас с новым экипажем. Ранее экстренную посадку совершил самолет в Сахалине, однако причину аварийной ситуации так и не назвали.