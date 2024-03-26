26 марта 2024, 16:05
Бортников заявил о подготовке Украиной боевиков на Ближнем Востоке
Бортников: ФСБ известно о подготовке Украиной боевиков на Ближнем Востоке
Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, и ФСБ это известно. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщил ТАСС.
Он также обратил внимание, что представители киевского режима выезжали в места нахождения террористов и там занимались их подготовкой.
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Пример тому — большое количество граждан разных национальностей, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.
«Это националисты, это наемники, это исламисты, которых, в принципе, страна привлекает для ведения боевой работы», — подчеркнул директор ФСБ.
ФСБ
Украина
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