Мир 26 марта 2024, 16:05 Бортников заявил о подготовке Украиной боевиков на Ближнем Востоке Бортников: ФСБ известно о подготовке Украиной боевиков на Ближнем Востоке РИА «Новости»

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Украина осуществляла подготовку боевиков на территории Ближнего Востока, и ФСБ это известно. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы безопасности Александр Бортников, сообщил ТАСС.

Он также обратил внимание, что представители киевского режима выезжали в места нахождения террористов и там занимались их подготовкой.

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Пример тому — большое количество граждан разных национальностей, которые принимают участие в боевых действиях на стороне ВСУ.

«Это националисты, это наемники, это исламисты, которых, в принципе, страна привлекает для ведения боевой работы», — подчеркнул директор ФСБ.