19 ноября 2023, 19:50
Борт Sunexpress вылетел из Парижа без десятка пассажиров и пилота
Airporthaber: самолет Sunexpress вылетел из Парижа без пилота и 30 пассажиров
Воздушное судно, пренадлежащее авиакомпании Sunexpress, вылетело из Франции в город Измир на западе Турции, случайно забыв 30 пассажиров и пилота. ЧП произошло в субботу в аэропорту Париж — Шарль-де-Голль, сообщило издание Airporthaber.
По его данным, вылет рейса запланировали на 17:00, но его задержали на три часа. При этом информацию на табло регистрации к обозначенному времени не обновили.
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Пассажиры во время проверки рейса в мобильном приложении увидели, что борт вылетел. С перевозчиком связаться не удалось. В результате на лайнер не смогли попасть 30 человек и пилот авиакомпании.
Самолет успешно приземлился в Измире. Сотрудники Sunexpress пока не высказались о ситуации, уточнило Airporthaber.
На днях летевший из Сочи в Челябинск Boeing авиакомпании «Победа» перед аварийной посадкой сделал шесть кругов над городом. При этом при заходе на второй пролет напуганные пассажиры начали рыдать, потому что командир экипажа ничего не сообщал.
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