Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

Маленькими шагами — к прогрессу. Помирит ли обмен заключенными Россию и Украину Подробнее

Одновременный обмен пленными произошел в рамках договоренностей Москвы и Киева.

Борт прибыл в Борисполь в Киеве утром в субботу, 7 сентября. В лайнер сел главный редактор РИА «Новости. Украина» Кирилл Вышинский. Помимо него на родину отправили 32 россиянина, рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией. А из РФ на родину возвращаются 35 человек, заявила бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева.

Переговоры по обмену заключенными стартовали после первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходил 4–6 сентября, глава РФ пообещал в ближайшее время решить вопрос об одновременном освобождении граждан.

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Зеленский указом помиловал 16 участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной. Среди них три женщины.

Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд освободил главного редактора из СИЗО в Киеве 28 августа под личное поручительство.