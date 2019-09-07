  • Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

    07 сентября 2019, 13:29

    Редакция сайта 360°

    Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву, сообщило РИА «Новости». В свою очередь вылетевший из Москвы на Украину Ан-148 приземлился в аэропорту Борисполь.
    Борт с освобожденными на Украине россиянами прибыл в Москву

    Маленькими шагами — к прогрессу. Помирит ли обмен заключенными Россию и Украину

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    Одновременный обмен пленными произошел в рамках договоренностей Москвы и Киева.

    Борт прибыл в Борисполь в Киеве утром в субботу, 7 сентября. В лайнер сел главный редактор РИА «Новости. Украина» Кирилл Вышинский. Помимо него на родину отправили 32 россиянина, рассказал агентству источник, знакомый с ситуацией. А из РФ на родину возвращаются 35 человек, заявила бывший украинский омбудсмен Нина Карпачева.

    Переговоры по обмену заключенными стартовали после первого телефонного разговора президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского 12 июля. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который проходил 4–6 сентября, глава РФ пообещал в ближайшее время решить вопрос об одновременном освобождении граждан.

    Зеленский приехал в аэропорт Борисполь

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    Зеленский указом помиловал 16 участников договоренности об освобождении между Россией и Украиной. Среди них три женщины.

    Вышинского взяли под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналиста подозревают в поддержке самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и государственной измене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд освободил главного редактора из СИЗО в Киеве 28 августа под личное поручительство.