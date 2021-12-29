Боррелю указали на готовность России к диалогу после слов о НАТО

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев сообщил, что Россия готова вести диалог с Евросоюзом, несмотря на слова главы дипломатии ЕС Борреля о НАТО. Об этом написала «Политика сегодня».

«Боррель ведет себя здесь как политик абсолютно несерьезный, ненадежный… Всегда, когда мы разговаривали с ЕС о всех аспектах безопасности, они опирались на НАТО и на США, отсылали к ним. Чего они сейчас хотят?» — задался вопросом Шхагошев.

По словам российского депутата, Россия всегда готова к диалогу с Брюсселем.

Ранее европейский дипломат Боррель раскритиковал условия России по отказу Североатлантического альянса от продвижения на восток. Также он заявил об абсурдности якобы желания Москвы вести переговоры по этому вопросу без участия ЕС.