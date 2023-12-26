Мир 26 декабря 2023, 17:18 Боррелю присудили антипремию «болвана от дипломатии» Politico присудило Жозепу Боррелю антипремию «болвана от дипломатии» РИА «Новости»

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Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, шеф дипслужбы Евросоюза Жозеп Боррель и премьер-министр Италии Джорджа Мелони возглавили антирейтинг года по версии издания Politico. Боррелю присудили антипремию «Борат от дипломатии».

Борат является героем одноименной британо-американской кинокомедии. В английском языке имя обрело нарицательное значение «благожелательного болвана».

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«Если есть хоть одна вещь, в которой европейцы могут рассчитывать на Борреля, так это то, что он никогда не упустит возможность сморозить глупость», — написали журналисты.

Они напомнили, что глава евродипломатии приветствовал Эквадор за проведение мирных выборов, во время которых убили одного из кандидатов. Фон дер Ляйен присвоили титул «немки, играющей в президента Европы».

При этом ей очень мешает «бельгиец, который имеет наглость действовать так, будто он президент ЕС», отметили авторы материала, имея в виду главу Евросовета Шарля Мишеля. Джорджу Мелони Politico назвало «хоббитом, играющим фашиста».

Издание присвоило статус «разрушитель года» главе Центробанка Эльвире Набиуллиной. Она призналась, что ей сложно это прокомментировать и пообещала сделать все возможное, чтобы доходы россиян не обесценивались от инфляции.