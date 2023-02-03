Мир 03 февраля 2023, 21:34 Борреля уличили во лжи после слов об отказе России от переговоров Захарова назвала ложью слова главы ЕС Борреля о нежелании России переговоров по Украине РИА «Новости»

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Глава евродипломатии Жозеп Боррель в привычной манере сказал неправду о том, что Россия не хочет вступить в переговоры по Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД страны Мария Захарова.

В интервью австрийской газете Der Standart Боррель заявил, что Евросоюз готов к мирным переговорам, но не видит со стороны России «политической воли начать их».

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«Боррель в привычной для него манере говорит неправду», — сказала Захарова.

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Она напомнила, что российская сторона на всех площадках и на разных уровнях говорила об открытости к переговорам по урегулированию украинского конфликта. Однако именно представители киевского режима «по приказу извне переговоры покинули».

Призывы главы евродипломатии предоставить Украине «средства» напрямую доказывают продолжение поставок вооружений и военной техники.

«Иными словами, инвестиция в затягивание конфликта, а не в поиск невоенного решения», — подчеркнула дипломат.

По ее мнению, Боррель сознательно «забыл», что указом президента Украины Владимира Зеленского законодательно запрещены любые переговоры с российской стороной. Захарова предложила обратить Боррелю «весь свой пафос к украинскому руководству».