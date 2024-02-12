Мир 12 февраля 2024, 14:45 Боррель жестко отреагировал на слова Трампа о НАТО Боррель после слов Трампа призвал НАТО не зависеть от настроения политиков Global Look Press

Читать 360tv в

НАТО не должен зависеть от настроения политиков. Так глава евродипломатии Жозеп Боррель отреагировал на высказывание бывшего президента США Дональда Трампа о Североатлантическом альянсе и России. Его процитировало РИА «Новости».

Боррель отметил, что во время предвыборной кампании в Соединенных Штатах еще скажут много разного, и призвал сохранять серьезность.

Реклама

«НАТО не может быть альянсом, работающим „по меню“. Это военный альянс! Он не может функционировать в зависимости от настроения президента США в конкретные дни», — подчеркнул глава евродипломатии.

Боррель отказался комментировать все идеи, которые высказывают кандидаты в президенты США. Он добавил, что НАТО «либо есть, либо его нет».

Как напомнил RT, Трамп заявлял, что Соединенные Штаты не защищали бы союзников по альянсу, не выполняющих требования блока по оборонным расходам, от гипотетического нападения российской стороны. Высказывание политика вызвало резонанс. Его раскритиковали в Белом доме.