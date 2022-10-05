Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине | 360°

Мир 05 октября 2022, 23:15 Поделиться Telegram

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Viber Боррель заявил о готовности Евросоюза к переговорам по Украине Глава евродипломатии Боррель: ЕС готов к дипломатическому решению конфликта на Украине Pixabay.com

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Евросоюз планируют в ближайшее время начать учебную миссию для украинских военных, при этом готов добиваться дипломатического решения конфликта на Украине. Об этом в своем блоге написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

Евросоюз усилит стратегию поддержки киевского режима — в военном, финансовом и политическом плане. Боррель предположил, что на заседании министров иностранных дел страны Евросоюза, которое пройдет 17 октября, удастся официально запустить тренировочную миссию для ВСУ

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«В то же время мы по-прежнему готовы добиваться дипломатического решения, если обстоятельства позволят сделать это конструктивно», — заявил евродипломат.

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Тренировочную базу для ВСУ планируют расположить в одной из соседних с Украиной стран. По словам Борреля, некоторые страны уже давно обучают украинских военнослужащих. Бойцам ВСУ показывают, как обращаться с военной техникой, поставляемой Западом.

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