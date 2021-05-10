Боррель заявил об отсутствии положительных сдвигов в отношениях России и ЕС

Ситуация во взаимоотношениях России и Европейского союза не имеет положительных сдвигов. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил глава ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель перед началом заседания министров иностранных дел стран Евросоюза.

Боррель отметил, что отношения с Россией станут одним из вопросов, который вынесли на повестку предстоящего заседания.

«Мы обсудим ситуацию в России, ситуация не улучшается», — заявил он.

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас отметил, что Евросоюз готов начать диалог с Москвой, но менять свою политику в отношениях не будет.

В конце апреля в ответ на мартовские санкции ЕС Министерство иностранных дел России запретило въезжать в страну восьми чиновникам Евросоюза. Среди них оказался председатель Европарламента Давид Мария Сассоли.

В ведомстве отметили, что это ответная реакция на введенные ранее санкции против шести россиян. Евросоюз раскритиковал введенные ограничения и назвал их необоснованными. Кроме того, ЕС пригрозил, что подготовит новый ответ.

Совет министров иностранных дел Евросоюза собрался на плановое заседание в Брюсселе в понедельник, 10 мая. Среди основных тем, которые участники собираются обсудить, отношения с Россией и США, поддержка стран Западных Балкан, обстановка в Афганистане, ситуация вокруг ядерной сделки Ирана.