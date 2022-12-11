Мир 11 декабря 2022, 22:07 Боррель заявил об истощении военных запасов в Европе на фоне помощи Украине Глава дипломатии ЕС Боррель: Европа истощила свои военные запасы, помогая Украине оружием Pxhere

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Евросоюз, предоставляя вооружения Украине, истощил свои военные запасы. Такое заявление сделал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

«Этот конфликт также стал тревожным звонком для всех нас в отношении наших военных возможностей. Мы дали оружие Украине, но, делая это, поняли, что наши военные запасы истощились», — написал Боррель в своем блоге.

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Глава группы оборонных компаний KNDS Франк Хаун ранее счел, что в случае военного конфликта Германия сможет защитить только небольшой город вроде Аугсбурга, но не Берлин. По его словам, страну «выжали, как лимон». Нехватку средств, отметил Хаун, нельзя покрыть обещанными правительством деньгами.

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Об истощении арсеналов уже заявили и во Франции. После этого французский политик Флориан Филиппо призвал остановить поставки оружия для ВСУ.

Депутат Национального собрания Франции Франк Жилетти до этого высказывал свои опасения касаемо того, что поставляемое Киеву оружие может впоследствии оказаться в руках противников Запада. Как заметил политик, получить полную информацию о западных военных поставках не представляется возможным.