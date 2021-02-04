Боррель заявил о важности диалога России и ЕС
Боррель отметил, что Евросоюз рассматривает Россию в прежнем статусе важного партнера и соседа. Поэтому основой отношений остаются переговоры.
«Мы должны поддерживать диалог, твердо озвучивая свои требования, если действительно хотим стать глобальным игроком и иметь возможность влиять на такие важные для нашей безопасности вопросы, как Сирия, Ливия, Нагорный Карабах, Белоруссия или Украина. Это и есть цель моего визита в Москву», — привел выдержку из заявления Борреля ТАСС.
Как сообщил RT, глава дипломатического корпуса ЕС прибудет в Россию в четверг, 4 февраля. У него запланированы переговоры с министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Визит дипломата продлится до субботы, 6 февраля.
Накануне Боррель заявил, что Евросоюз приветствует продление договора СНВ-3 между Россией и США. Он отметил, что страны Европы призывают к дальнейшему сокращению ядерного потенциала.