Боррель заявил о недопустимости контроля Россией ситуации в Афганистане

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель считает, что Россия и Китай не должны вмешиваться во внутренние дела Афганистана, а также контролировать складывающуюся ситуацию с талибами*. Об этом рассказала «ПолитРоссия».

По словам дипломата, Европейский союз не может допустить вмешательство этих двух стран в ситуацию в Афганистане. При этом Боррель назвал происходящее в стране трагедией для местных жителей и всего международного сообщества.

Ранее стало известно, что радикальное движение «Талибан»* захватило все города Афганистана. В настоящее время идет обсуждение дальнейшей судьбы страны.

*"Талибан» — террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.