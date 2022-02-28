Боррель заявил, что страны ЕС должны обеспечить Украину оружием

Евросоюз должен предоставить украинским военным противотанковое вооружение и крупнокалиберные орудия для защиты. Такое заявление сделал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Накануне Боррель говорил о решении глав МИД ЕС оказать беспрецедентную помощь Украине. В частности, они дадут стране боевые самолеты и профинансируют поставки летального оружия на сумму 450 миллионов евро, а также нелетального — на сумму 50 миллионов.

«Мы делаем это впервые», — подчеркнул он.

В понедельник, 28 февраля, глава дипломатии Евросоюза одобрительно высказался о начале российско-украинских переговоров. Он назвал встречу первым шагом. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции по демилитаризации Украины. В прошедшее воскресенье стало известно, что стороны готовы сесть за стол переговоров. Встреча российской и украинской делегаций началась после полудня 28 февраля. Она проходит в Гомельской области Белоруссии.