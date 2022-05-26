Боррель заявил, что боеприпасов в ЕС в случае войны хватит на две недели

Евросоюз не продержится и двух недель, если на его территории начнется схожий с украинским конфликт. Государствам не хватит боеприпасов, и противостоять противнику они не смогут.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что происходящее на Украине должно стать «сигналом для пробуждения». Его процитировал телеканал «Россия 1».

«Не думайте, что мир — это естественный порядок вещей», — сказал Боррель.

Европейцев он сравнил со спрятавшими головы в песок страусами из-за их нежелания признать внешнюю опасность.

«Что станет сигналом к пробуждению? Мы должны сделать выводы [из происходящего на Украине]. Европейские армии не смогут вести войну <…> более двух недель. У них просто закончатся боеприпасы», — заключил Боррель, призвав жителей ЕС стать едиными.

Ранее он предложил создать Европейские вооруженные силы, которые бы позволили ЕС самостоятельно обеспечивать свою безопасность.