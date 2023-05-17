Мир 17 мая 2023, 08:44 Боррель выступил за ограничение поставок нефтепродуктов из Индии в Евросоюз Боррель: надо ограничить ввоз продуктов переработки российской нефти из Индии в ЕС РИА «Новости»

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Евросоюзу следует ограничить возможность Индии перепродавать нефть из России в качестве переработанных продуктов. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель в интервью газете Financial Times.

«Если дизель или бензин попадают в Европу из Индии и производятся с использованием российской нефти, что, безусловно, является обходом санкций, то страны ЕС должны принять меры», — сказал Боррель.

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Он отметил, что считает нормальным сам факт покупки индийской стороной нефти из России. Однако если Индия использует эту возможность, чтобы стать центром переработки российского топлива и продажи полученных нефтепродуктов ЕС, то Евросоюз не должен бездействовать. Такое мнение глава евродипломатии высказал накануне переговоров с главой МИД Индии Субраманьямом Джайшанкаром.

Страны G7, ЕС и Австралия ввели в конце прошлого года потолок цен на российскую нефть в 60 долларов за баррель. С февраля 2023 года ограничения коснулись и нефтепродуктов из России. Власти РФ сочли санкции незаконными и решили перенаправить потоки своего сырья в азиатские государства. Ключевыми покупателями нефти за последний месяц оказались Индия, Турция и Китай, уточнил РБК.