Важное 05 мая 2023, 10:54 Боррель высказался за отмену права вето стран ЕС во внешней политике сообщества Глава евродипломатии Боррель выступил за отмену права вето стран ЕС во внешней политике РИА «Новости»

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Право вето стран Европейского союза нужно отменить в вопросах внешней политики. Такое заявление сделал глава евродипломатии Жозеп Боррель, написал ТАСС.

По его словам, он поддерживает принятие решений путем суммирования всех голосов.

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«Но проблема в том, что, чтобы отменить принятие решений путем консенсуса, нужен консенсус. И это значит, что странам ЕС придется отказаться от права вето, чего многие не хотят», — добавил Боррель во время выступления на экспертной конференции о состоянии Евросоюза во Флоренции, трансляцию вела Еврокомиссия.

Он отметил, что ЕС считает единственным верным способом урегулирования конфликта на Украины мирный план президента этой страны Владимир Зеленского. Китайскую инициативу глава евродипломатии назвал «набором благих пожеланий».

«Давайте смотреть реально, сейчас мы должны поддерживать военные усилия Украины», — сказал глава евродипломатии.

Ранее Боррель прокомментировал атаку беспилотников на Кремль. Он призвал не предпринимать такие шаги, ведь они могут привести к эскалации конфликта. Ему на это грубо ответил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.