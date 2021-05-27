Боррель высказался о президентских выборах в Сирии

Глава ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель раскритиковал президентские выборы, которые накануне прошли в Сирии. Дипломата процитировал RT.

По словам Борреля, выборы в Сирии не способствовали урегулированию конфликта и не отвечали «ни одному критерию подлинно демократического голосования».

«ЕС готов поддержать свободные и честные выборы в Сирии в соответствии с резолюцией 2254 Совбеза и под наблюдением ООН в соответствии с высокими международными стандартами прозрачности», — добавил глава дипломатии ЕС.