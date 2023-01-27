Мир 27 января 2023, 15:27 Боррель указал на «нехорошее совпадение» военных учений ЮАР с Россией и конфликта на Украине Глава евродипломатии Боррель: ЮАР имеет право проводить военные учения с РФ РИА «Новости»

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Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что ЮАР вправе проводить совместные военные учения с Россией, но указал на «нехорошее совпадение» по времени с ситуацией на Украине. Боррель выступил на пресс-конференции в Претории, где участвовал в заседании министерского диалога ЕС — ЮАР.

«Все государства имеют суверенное право выбирать приоритеты внешней политики и организовывать военные учения, поэтому я не могу комментировать планы ЮАР провести учения с российским флотом», — подчеркнул политик (его процитировал ТАСС).

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При этом он призвал ЮАР использовать отношения с Россией, чтобы содействовать прекращению украинского конфликта. Боррель заметил, что ЕС не призывает «выбирать стороны» — всего лишь «оставаться на стороне Устава ООН и поддерживать международный миропорядок».

Ранее политолог Евгений Михайлов в беседе с «360» отметил, что, проводя совместные учения с Китаем и Южно-Африканской Республикой, Россия подает Западу сигнал о том, что у нее есть союзники. Теперь, по мнению эксперта, западные страны опасаются возникновения нового военно-политического блока в мире, поэтому и стал резко критиковать эти учения.