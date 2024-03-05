Мир 05 марта 2024, 15:16 Боррель указал на недостаток финансирования оборонного сектора ЕС РИА «Новости»

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Европейские оборонные предприятия не могут производить оружие для ВСУ в необходимых масштабах без дополнительного финансирования. Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции в Брюсселе, трансляция выступления велась в соцсети X.

Боррель указал на важность вложения средств в оборонную индустрию и отметил, что только таким образом Европе удастся поставить Украине необходимое количество боеприпасов.

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«Сегодня нам не хватает не производственной мощности, а финансирования. Финансирование фундаментально важно», — подчеркнул глава дипломатии ЕС.

Он добавил, что объединение также планирует укрепить свой оборонный потенциал и коллективную безопасность.

«Мы переходим от режима чрезвычайной ситуации к комплексной стратегии, которая сделает нашу оборонную промышленность сильнее», — заключил Боррель.

Ранее еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон обратил внимание на ошибку президента Украины Владимира Зеленского в его речи о поставках боеприпасов. Представитель ЕС напомнил, что украинской армии безвозмездно передали только часть снарядов.