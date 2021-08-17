Боррель сравнил события в Афганистане и в Крыму

В ЕС оценили вывод войск США из Афганистана и приход талибов* к власти в стране. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель счел эти события самыми значимыми с точки зрения геополитики после присоединения Крыма к РФ.

Боррель заявил, что с несколькими странами, в том числе с Россией, необходимо «больше вести диалог и настаивать на выполнении резолюций Совета Безопасности ООН». Его слова привело РИА «Новости».

«Это самое важное геополитическое событие со времени аннексии Крыма Россией», — подчеркнул глава европейской дипломатии на пресс-конференции по итогам заседания глав МИД Евросоюза.

На международную обстановку в целом, по его словам, развитие событий в Афганистане влияния не окажет. То же самое касается и западных стран в частности. Результат почти 20-летнего присутствия иностранных войск в государстве Боррель оценил негативно.

«Надо подвести итоги этой операции, которая велась с беспрецедентными ресурсами, а в итоге привела к скромным результатам, учитывая неустойчивость государства и сил безопасности в Афганистане», — заметил он.

Ситуация в республике резко обострилась на фоне вывода американского контингента. Талибы* начали захватывать крупные афганские города. В минувшее воскресенье под их контроль перешел Кабул. Власть в Афганистане захватило движение «Талибан»*, а бывший президент страны Ашраф Гани бежал.

*«Талибан» — террористическая организация, запрещенная в России.