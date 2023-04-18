Мир 18 апреля 2023, 00:00 Боррель сообщил о нападении на резиденцию посла ЕС в Судане Глава евродипломатии Боррель: на резиденцию посла ЕС в Судае совершили нападение Pixabay

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Посол Евросоюза в Судане подвергся нападению в своей резиденции, написал в своем Twitter глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Он назвал случившееся грубым нарушением международных норм.

«Несколько часов назад посол ЕС в Судане подвергся нападению в свой резиденции. Это является грубым нарушением Венской конвенции», — отметил Боррель.

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Глава евродипломатии добавил, что власти Судана обязаны обеспечивать безопасность дипломатов и дипломатических миссий на территории страны.

Обстановка в Судане обострилась из-за взаимоотношений между командующим армией Абделем Фаттахом аль-Бурханом и его заместителем Хамидти. Первый возглавляет суверенный совет — руководящий орган власти. Утром 15 апреля произошли столкновения спецназа и военнослужащих у военной базы в Мероэ и в Хартуме. По данным ООН, с начала конфликта в Судане погибли более 180 человек, ранения получили почти две тысячи жителей страны. В суданском МИД сообщили, что командующий армией решил распустить спецназ, объявив его бойцов мятежниками.